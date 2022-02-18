Üye Girişi
TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI - Son Dakika

TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI

18.02.2022 10:05

İHH İnsan Yardım Vakfı, Afganistan'a 4 TIR ilaç yardımında bulundu.

İHH İnsan Yardım Vakfı, Afganistan'a 4 TIR ilaç yardımında bulundu. İlaçlar, Kabil, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki ilaç sıkıntısı yaşanan hastanelerde dağıtılacak.

Seneler süren işgallerin ve çatışmaların büyük yıkımlara neden olduğu Afganistan'da halk, zor şartlar altında hayatlarına devam ediyor. 13 milyona yakın insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, hastanelerde de ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

4 ŞEHİRDE HASTANELERE ANTİBİYOTİK DAĞITILACAK

Afganistan'da 25 yıldır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren İHH İnsan Yardım Vakfı, ülkedeki faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. İHH'nın acil insani yardım çalışmaları kapsamında son olarak, Kabil, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki hastanelere ulaştırılmak üzere 4 TIR antibiyotik ilaç Türkiye'den yola çıktı. TIR'ların 10 ile 12 gün içerisinde Afganistan'a ulaşması bekleniyor.

İHH AFGANİSTAN'DA 3 BİN 443 YETİMİ DESTEKLİYOR

Afganistan'a yönelik "Yalnız bırakma? sloganıyla yardım çalışması başlatan İHH, 2021 yılı içerisinde ülkeye 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulundu. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen; REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 isimli 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi. Gıda yardımlarından ise, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli Afganların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler istifade etti. İHH, şu anda Afganistan'da 3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.

TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI
TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI
TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI

YORUMLAR
500

Afganistan, Türkiye, İlaç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
10:00 Yasak Elma'ın ardından Talat Bulut Mahkum'da!
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:07 Minik Kubilay'ın kalbi okulda oynarken durdu! Annenin feryadı: 11 yaşındaydı, nolur yalan olduğunu söyleyin!
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:13 Sakın bu çiçeği koparmayın! Cezasını ödemek için evinizi satmak zorunda kalabilirsiniz
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A 4 TIR'LIK İLAÇ YARDIMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement