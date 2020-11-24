Türkiye'den Afganistan'a 75 milyon dolarlık proje bazlı yardım taahhüdü - Son Dakika

Türkiye'den Afganistan'a 75 milyon dolarlık proje bazlı yardım taahhüdü

24.11.2020 22:37
Türkiye'den Afganistan'a 75 milyon dolarlık proje bazlı yardım taahhüdü, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Hakan Tekin, "Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye'nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Hakan Tekin, "Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye'nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Büyükelçi Tekin, Cenevre'de düzenlenen Afganistan Bağışçılar Konferansı'na video konferans yoluyla katılarak, Türkiye'nin Afganistan'daki barış ve kalkınma çabalarına verdiği desteğin süreceğini ifade etti.

Afganistan'ın onlarca yıl süren çatışmaların ardından yeni bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Tekin, "Müzakereler, barış içinde, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir Afganistan kurmak için nadir bir fırsat sunuyor. Mevcut zorluklara rağmen bu müzakereler, ülkede yıllardır süren şiddet ve istikrarsızlığa karşı uygulanabilir tek alternatiftir." diye konuştu.

Tekin, müzakere sürecinde ortaya çıkan umut ışığının, ülkede devam eden yüksek şiddet eylemleri ve prosedürdeki yavaş ilerleme nedeniyle zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bu şiddet sarmalında doğum kliniklerini, eğitim merkezlerini, üniversiteleri ve camileri dahi hedef alınan Afgan halkının, barış sürecine inancını sürdürmesi önemli ölçüde cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Bu nedenle acil ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Afganistan'da nihai ve kalıcı bir barışın önemine değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Süreci devam ettirmek ve uluslararası desteği sürdürmek için, yapılacak barış anlaşmasının son 19 yılda kadın, çocuk ve azınlıklar başta olmak üzere insan hakları alanında elde edinilen kazanımları koruması ve barışın bu kazanımlar üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bugün burada Afgan halkına olan bağlılığımızı yinelerken, Afganistan hükümeti tarafından hukukun üstünlüğünü tesis etmek, yolsuzlukla mücadele etmek, yönetim reformlarını gerçekleştirmek ve kayıt dışı ekonomiyi ele almak için alınması gereken önlemlerin de önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Tekin, Türkiye'nin 2002'den beri Afganistan'ın yeniden yapılanması ve kalkınmasına yönelik tüm uluslararası çabalara aktif olarak katıldığını hatırlatarak, "Afganistan'a yaptığımız kalkınma yardımımız 1,1 milyar doları geçti. Bu aynı zamanda, şimdiye kadar üstlendiğimiz en büyük geliştirme programlarından biridir." dedi.

Türkiye'nin ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında fark yaratılabilecek projelere odaklandığını belirten Tekin, "Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye'nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, Afgan halkının daha iyi bir geleceği hak ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin barış, istikrar ve refah arayışlarında Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Afganistan, Büyükelçi, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Afganistan'a 75 milyon dolarlık proje bazlı yardım taahhüdü - Son Dakika


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