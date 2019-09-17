Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı
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Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı

1 saat önce

Türkiye, Afganistan'ın Charikar şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı, System.String[]

Türkiye, Afganistan'ın Charikar şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Afganistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:35 
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