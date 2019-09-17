Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı
1 saat önce
Türkiye, Afganistan'ın Charikar şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.
Türkiye, Afganistan'ın Charikar şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:35
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