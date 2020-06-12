Türkiye'den, Afganistan'daki cami saldırısına kınama - Son Dakika

Türkiye'den, Afganistan'daki cami saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artıştan endişe duyuyoruz" denildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı

Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu

Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu

Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor

Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi

Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak

Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı

Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor