Türkiye'den, Afganistan'daki cami saldırısına kınama - Son Dakika

Türkiye'den, Afganistan'daki cami saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artıştan endişe duyuyoruz" denildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi. Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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