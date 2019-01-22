Türkiye'den Afganistan'daki Terör Saldırısına Kınama
1 saat önce
Türkiye, Afganistan'da Taliban militanlarının askeri kampa dün düzenlediği terör saldırısını kınayarak Afgan hükümeti ve halkına taziye mesajını iletti.
Türkiye
, Afganistan
'da Taliban militanlarının askeri kampa dün düzenlediği terör saldırısını kınayarak Afgan hükümeti ve halkına taziye mesajını iletti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Maydan şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz
konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Vardak vilayetinde dün 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı askeri eğitim kampının girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. Yetkililer, saldırıda 50 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:41 Kaynak: AA
YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı