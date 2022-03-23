Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine "kız çocuklarının eğitimine izin verin" çağrısı - Son Dakika
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Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine "kız çocuklarının eğitimine izin verin" çağrısı

23.03.2022 23:44
Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine "kız çocuklarının eğitimine izin verin" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılarak her yaşta kız çocuğunun eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılarak her yaşta kız çocuğunun eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den, Afganistan Geçici Hükümetine 'kız çocuklarının eğitimine izin verin' çağrısı - Son Dakika


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