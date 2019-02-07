Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Afrin'de Eğitime Katkı, Spora Destek

Türkiye'den Afrin'de Eğitime Katkı, Spora Destek

1 saat önce

- Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nün Afrin'de spor ekipmanları ulaştırdığı bir okul Masa tenisi ve basketbol oynayan öğrenciler Okulun spor salonunda karate dersi gören öğrenciler Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de okullara...

Türkiye'den Afrin'de Eğitime Katkı, Spora Destek, System.String[]
- Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nün Afrin'de spor ekipmanları ulaştırdığı bir okul
Masa tenisi ve basketbol oynayan öğrenciler
Okulun spor salonunda karate dersi gören öğrenciler Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de okullara spor ekipmanları ulaştırdı.

Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Afrin'deki okulara futbol kalesi, basketbol ve voleybol direkleri ile masa tenisi verdi.

Afrinli öğrencilere de spor çantası, forma ve eşofman takımı gibi malzemeler dağıtıldı.

Okullar arası spor müsabakalarının da düzenlendiği Afrin'de, öğrencilere yönelik basketbol ve futbol kursları başlatıldı.

Spor faaliyetlerinin yapılacağı merkezlerin de hazırlanmaya devam ettiği ilçede, 2 halı sahanın yüzeylerinin yenilenmesi işinin tamamlandığı, bir spor salonunun bakım, onarım ve modernizasyonunun bitmek üzere olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'i Mart 2018'de terörden arındırmıştı. O dönemden bu yana Türkiye, Afrin'de güvenlik, asayiş, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında hayatın normalleşmesi için yerel meclisleri destekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Hatay, basketbol, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü 2. Abdülhamid'in Torunu Nilhan Osmanoğlu, Tepki Çeken Sözleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 00:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Afrin'de Eğitime Katkı, Spora Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]