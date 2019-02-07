Türkiye'den Afrin'de Eğitime Katkı, Spora Destek

- Hatay
Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nün Afrin
'de spor ekipmanları ulaştırdığı bir okul
Masa tenisi ve basketbol
oynayan öğrenciler
Okulun spor salonunda karate dersi gören öğrenciler Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Suriye
'de Zeytin
Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de okullara spor ekipmanları ulaştırdı.
Hatay Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Afrin'deki okulara futbol kalesi, basketbol ve voleybol
direkleri ile masa tenisi verdi.
Afrinli öğrencilere de spor çantası, forma ve eşofman takımı gibi malzemeler dağıtıldı.
Okullar arası spor müsabakalarının da düzenlendiği Afrin'de, öğrencilere yönelik basketbol ve futbol kursları başlatıldı.
Spor faaliyetlerinin yapılacağı merkezlerin de hazırlanmaya devam ettiği ilçede, 2 halı sahanın yüzeylerinin yenilenmesi işinin tamamlandığı, bir spor salonunun bakım, onarım ve modernizasyonunun bitmek üzere olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'i Mart 2018'de terörden arındırmıştı. O dönemden bu yana Türkiye
, Afrin'de güvenlik, asayiş, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında hayatın normalleşmesi için yerel meclisleri destekliyor.