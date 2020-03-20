Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika

Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması

6 saat önce

İletişim Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırladığı Arapça bilgilendirme broşürleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde evlere dağıttı.

Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması, System.String[]

İletişim Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırladığı Arapça bilgilendirme broşürleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde evlere dağıttı.

Sağlık Bakanlığı Suriye Görev Gücü ekiplerinin, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kapı kapı dolaşarak koronavirüs hakkında kısa bilgiler veriyor, virüsten korunma yollarını anlatan 6 sayfalık Arapça broşürleri dağıtıyor.

Toplam 3 bölgede yaklaşık 500 bin broşürün dağıtılacağı öğrenildi.

Afrin'deki çalışmalara katılan Sağlık Bakanlığı Suriye Koordinatörü Ümit Mutlu Tiryaki, yaptığı açıklamada, bölgede virüsle ilgili planlı olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öncelikle sağlık personelinin virüse karşı bilgilendirildiğini ifade eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüse karşı tedbir amaçlı birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bunları çeşitli bölümler altında planladık. Bunlardan biri vatandaşların eğitimi şeklindeydi. İlk başta sağlık merkezlerine gelen vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, videolar hazırlandı. Şu an Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bilgilendirici broşürler, ev ev her yerde dağıtılıyor. Bugün Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde uyarıcı broşürlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi insanları bir arada toplamak riskli bir durum. Bu şekilde onlarla hem samimiyetimizi geliştirmiş oluyoruz hem de bilgilendirmiş oluyoruz."

Tüm gümrük kapılarında ateş ölçümü yapıldığına dikkati çeken Tiryaki, bazı araçlarda da dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi.

"Numuneler Türkiye'ye gönderiliyor"

Tiryaki, şüpheli durumlarda Suriye'de belirlenen hastanelere hastaların yönlendirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orada durum değerlendiriliyor. Eğer gerçekten olası bir vaka ise referans hastanesi olarak belirlediğimiz Çobanbey Hastanesine gönderiliyor. Barış Pınarı bölgesi fiziki olarak bizden ayrı olduğu için orada Tel Abyad ve Resulayn'da ayrı ayrı gerçekleştirilmekte. Eğer burada şüpheli durum varsa, numune alınıp Türkiye'ye gönderiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 numune gönderdik. Çok şükür sonuçlar negatif çıktı. Şu ana kadar bölgede koronavirüs vakasına rastlamadığımız için memnunuz."

Afrin'e bağlı Hamam köyünde yaşayan Muhammed Abdo da broşürleri incelediğini ve çok faydalı bulduğunu dile getirdi.

Abdo, bilgilendirme çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Azime Uleyn ise virüsü çocuklarından duyduğunu belirterek, "Biz de evimizde oturarak tedbir almaya çalışıyoruz. Türkiye'ye, yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]