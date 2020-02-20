Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki - Son Dakika

Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir.

Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde, ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da dün akşam düzenlenen alçak saldırının, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürü olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Bu saldırılara, "münferit saldırı" gözüyle bakmanın mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık, bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir."

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolunun, her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçtiğinin altı çizilen açıklamada, "Artık tüm Avrupa ülkelerinin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, ırkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermekte kararlı olduğu ve bu doğrultudaki samimi çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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