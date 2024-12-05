Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı - Son Dakika
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Gastronomi

Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı

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Türkiye'nin efsane lezzeti döneri kendi adına tescil ettirmeye kalkan Almanya'ya, Bereket Döner'den bin yıllık belgeler ve bilimsel bir makale ile itiraz geldi.

05.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:47
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Almanya "döneri" kendi adına tescil ettirmenin peşinde; ancak Avrupa Komisyonu'nun Almanya'nın girişimlerini reddederek dönerin Türk yiyeceği olduğunu tescillemesi bekleniyor.

Türkiye, iki ülke arasında tartışmalara konu olan döneri "Geleneksel Ürün Adı"yla Türk yiyeceği olduğunu tescilletmek için Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. Ancak Almanya dönerin geleneksel ürün olarak Türkiye adına tescil edilmesini itiraz etmiş, konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımıştı. Henüz kararını vermeyen Komisyon da iki tarafı uzlaşıya davet etmişti.

MAKALE HAZIRLANDI

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzeti döneri sahiplenmeye çalışan Almanya'ya ise Bereket Döner, Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi ve ünlü seyyah Evliya Çelebi ile cevap verdi. Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili akademik çalışma yaptıran Bereket Döner, dönerin "Geleneksel Ürün Adı"yla tescil edilmesi için makaleyi Avrupa Komisyonu'na gönderdi. Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyeddin Efendi'nin (1521-1585) döner için mekanizmanın çizimleri de bulunuyor.

Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı

"DÖNERİN TÜRK LEZZETİ OLDUĞU TARTIŞMASIZ BİR GERÇEKTİR"

Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, "Avrupa Komisyonu'nun en doğru ve hukuki kararı vereceğine inanıyoruz. Türkiye'nin tezlerinin haklılığı, dönerin bir Türk lezzeti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Gerek Avrupa ve gerekse Türkiye'nin siyasi, sosyolojik ve kültürel kaynaklarına bakıldığında da bu gerçeği doğrulayacak yüzlerce kaynak, belge ve fotoğraf bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı

"ALMANYA, GOETHE ÜNİVERSİTESİ'NE BAKSIN"

"Almanya'nın dönerin hangi millete ve kültüre ait olduğunu öğrenmesi için fazla uzağa gitmesine de gerek yok; Frankfurt Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'ne İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi'ni gezmesi yeterli" şeklinde konuşan Tekdemir, Goethe Üniversitesi'ndeki Osmanlı astronom ve mühendisi Takiyeddin Efendi'nin çizimlerini referans gösterdi. Araştırmacılara hazırlattıkları makalede dönerin yaklaşık bin yıllık serüvenini bilimsel kanıtlarla ortaya koyduklarını belirten Tekdemir, "Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner" adlı çalışmamızı bugün Avrupa Komisyonu'na teslim edeceğiz." dedi.

Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı

"AVRUPA GERÇEK DÖNERE DOYACAK"

Tekdemir son olarak dönerin, Türk ve Avrupa toplulukları için ayrıştırıcı bir değer değil; toplumları aynı lezzette buluşturan ortak değer olduğunu, hem lezzeti hem de kültürel miras boyutuyla korunması gerektiğini ifade etti. Tekdemir ayrıca tüm Avrupa'ya gerçek Türk dönerinin lezzetini tattırmak, Avrupa damaklarını fethetmek için bir Bereket Döner kuruluşu olan Döner Point markasıyla başta Almanya üzere Avrupa'nın tüm şehirlerinde şube açmayı düşündüklerini söyledi.

Türkiye\'den Almanya\'ya döner tokadı

Gastronomi, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Sunay:
    Eeey Almanya! Sen kimsin ya! 4 1 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    ölüyü diriyi hallettiler ülkedeki bir çok tarihî eseri Almanya ya kaçırdılar. bir dönerimiz kalmıştı çalınmayan. Almanya'nın bir çok şehrinde Türk döneri diye satılan döneri Almanya adına tescil ettirmeye çalışmak çok trajikomik bir şey. komisyon kurulması bile saçmalık 0 0 Yanıtla
  • Ali Güven:
    gerçekten bizi kıskanıyor bu kesinlikle doğrudur 0 0 Yanıtla
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