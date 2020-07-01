Türkiye'den Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti - Son Dakika

Türkiye'den Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yarın Almanya'ya giderek, 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu anlatacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yarın Almanya'ya giderek, 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu anlatacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlattığı diplomasi trafiğinin yeni durağı, Almanya olacak. Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte yarın Almanya'yı ziyaret edecek. Bakanlara Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ve bakanlıkların üst düzey bürokratları da eşlik edecek. Heyetin günübirlik gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşülecek. Türkiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya'nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiye'nin sağlık altyapısı anlatılacak. İki bakan, Türkiye'de havalimanlarından konaklama ve yeme içme tesislerine kadar ziyaretçilerin karşılaşacakları tüm süreçleri, turizm bölgelerindeki vaka sayıları ve uygulamaya konulan sağlık sigorta sistemi ile birlikte Alman mevkidaşlarına tüm detaylarıyla aktaracak. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de uygulanan tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler vereceği ziyaret ile Almanya'nın, Türkiye'ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırması hedefleniyor.


Mehmet Nuri, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti - Son Dakika

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