Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılında ilk nesilden 60 kişiye plaket verildi - Son Dakika

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılında, Almanya'nın Köln kentine gelen ilk nesli temsilen 60 kişiye plaket verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Gençlik Birliğinin organize ettiği etkinlikte, birinci nesil kişilere şükran plaketi ile çeşitli hediyeler verildi.

DİTİB Köln Bölge Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin Akar, birinci nesle duydukları minneti dile getirerek "Etkinliğimizde sadece 60 büyüğümüzü değil, bütün büyüklerimizin ellerini öpüp, dualarını almayı gönül isterdi. Ancak bu pandemi sürecinde mümkün olmadığından dolayı temsili bir iyilik ve ihsan sadedinde büyüklerimiz kabul etsinler. 60 büyüğümüzün ziyaretini kendi evlerini ziyaret etmiş gibi kabul etsinler." dedi.

Köln ve çevresindeki şehirlerde gerçekleşen ziyaretler esnasında hatıraların canlandığını ve duygusal anlar yaşandığını belirten Akar, Almanya'ya gelip hem buranın hem de Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan birinci nesil büyüklerin isimlerini göç tarihine altın harflerle yazdırdıklarını ifade etti.