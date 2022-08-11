Türk ailenin Bulgaristan'da yaptığı kazada anne ve çocuk öldü

Türkiye 'den Almanya 'ya otomobille giden 3 kişilik bir Türk ailenin Bulgaristan 'ın Trakya Otoyolu'nda yaptığı kazada, anne ve 12 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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