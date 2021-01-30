Türkiye'den Arakanlı mültecilere yardım - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki yaklaşık 45 bin Arakanlı mülteciye gıda ve kış yardımı paketleri ulaştırdı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e göç eden yüz binlerce mülteciye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İHH, Cox's Bazar'da kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren 44 bin 825 Arakanlı mülteciye, gıda ve kış yardım paketleri dağıttı.

Gıda çalışmaları kapsamında 22 bin 450 kişiye içerisinde bakliyat ürünleri, makarna, hurma ve yerel içeceğin bulunduğu temel gıda paketleri ulaştırıldı.

Kış yardım çalışmaları kapsamında da destek faaliyetlerini sürdüren İHH, 22 bin 375 kişiye battaniye ve kışlık elbise dağıttı.

Kovid-19 Arakanlı mültecilerin durumunu daha da zorlaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Kovid-19) salgını, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Arakanlı mültecilerin içinde bulunduğu durumu daha da olumsuz etkiliyor. Bir yandan işsizlik ve yoksullukla mücadele eden Arakanlı mülteciler, diğer taraftan ise salgın hastalıklara karşı mücadele veriyor.

İnsani yardımlarla hayatlarını idame eden Arakanlı mülteciler için çalışmalarına devam eden İHH, bağışçıların destekleriyle bölgeye yardımları ulaştırmaya devam edecek.