Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara yardım eli - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş'teki kamplarda yaşamını sürdüren Arakanlı mültecilere 5 bin adet temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında da Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan saldırı sonucunda Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanları yalnız bırakmadı. Türkiye'nin çeşitli yardım kuruluşları, Arakanlıların Bangladeş'e sığındıkları ilk günlerden bu yana yardımda bulunurken TİKA, kesintisiz olarak kamplarda birçok insani yardım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda TİKA, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ve Bangladeş'in Cox's Bazar'da yer alan Rohingya kamplarında yaşayan yüz binlerce Arakanlı vatandaşları unutmadı. TİKA tarafından Ramazan ayının başında 5 bin adet temizlik malzemeleri kamplardaki vatandaşlara dağıtılırken geçtiğimiz hafta içinde 10 çeşit gıda malzemesi bulunan 5 bin koliyi daha ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TİKA çalışanları yaşlı ve hastaların evlerine gıda kolilerini teslim ederken gıda kolilerini teslim alan Arakanlılar, yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

(İHA)