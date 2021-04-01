Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı - Son Dakika

Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı

01.04.2021 22:14
Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı, System.String[]

Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağıTÜRKİYE, Bagladeş'te Arakanlı Rohingya mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE ve sağlık çalışanları gönderdi.

Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı

TÜRKİYE, Bagladeş'te Arakanlı Rohingya mültecilerinin kaldığı kamp alanına yeni sahra hastanesi, UMKE ve sağlık çalışanları gönderdi.

Bangladeş'im Cox Bazar kenti yakınlarındaki Arakanlı Müslümanlardan oluşan Rohingyaların yaşadığı kamplarda çıkan büyük yangında yaşanan olumsuzlukların azaltılması için Türkiye yardım eli uzattı. Mültecilere hizmet verecek ikinci sahra hastanesinin yapımı için ekipman ve personel gönderildi.

50 yatak kapasiteli ağır iklim çadırı, tıbbi donanım malzemeleri, 3 UMKE ve 10 Sağlık Bakanlığı personeli ile birlikte Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı ile akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Bangladeş'e gönderildi.

Geçen hafta meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen Türk sahra hastanesinin yenilenmesi için Bangladeş'e daha önce sağlık ekipmanları uzman ekipler gönderilmişti.

Caner ÜNVER/ANKARA, -


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bangladeş, Türkiye, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Arakanlı Rohingyalara ikinci yardım uçağı - Son Dakika


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