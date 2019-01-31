Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Arakanlılara Kış Yardımı

Türkiye'den Arakanlılara Kış Yardımı

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş'e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundukalrını duyurdu.

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş'e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundukalrını duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e göç eden 30 bin Arakanlı'ya battaniye, kazak ve şal yardımında bulunduğunu ve toplamda 30 bin 675 Arakanlının bu yardımdan yararlandığını belirtti.

Açıklamada, İHH Güney Asya Masası'ndan Mücahit Demir'in Bangladeş, Muson yağmurlarından aylarca etkilenen bir ülke olduğundan hava sıcaklığı normal seyrinin altına düşmekte. Arakanlı mülteciler de derme çatma evlerde yaşadığından uzun süreli yağan yağmurlardan direkt etkileniyorlar. Mülteciler, özellikle sabaha karşı çok daha fazla soğuklardan etkilenmekteler. Bu nedenle İHH olarak Arakanlı ailelerimize kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımları yaptık. İnşallah destek geldiği sürece bu yardımlarımızı sürdüreceğiz sözlerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş, İHH, Dünya
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