Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki - Son Dakika

Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'nin "Türkiye'yi hedef alan ve mesnetsiz iddialar içeren" kararlarını tümüyle reddettiğini bildirdi.

Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'nin " Türkiye'yi hedef alan ve mesnetsiz iddialar içeren" kararlarını tümüyle reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi'nin, 4 Mart'ta Kahire'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısında ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren kararlarını tümüyle reddediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Arap ülkelerinin toprak bütünlüklerine ve siyasi birliklerine her zaman saygı gösterdiği ve bunları desteklediği, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için yapıcı bir tutum sergilediği vurgulandı.

Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının Arap ülkelerinin halkları tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı Arap Ligi üyelerinin ülkemize yönelik asılsız ithamları, esasen bu ülkelerin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmeye yönelik beyhude çabalarının ürünüdür. Malum ülkelerin bazı Arap ülkelerinde yaşanan insanlık dramlarına sadece kayıtsız kalmadıkları, aynı zamanda bu dramlara neden olan rejimleri, milis liderlerini, ayrılıkçı grupları ve terör örgütlerini destekledikleri de gayet iyi bilinmektedir.

Arap Ligi'ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz."

Arap Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz
İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 06:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Arap Ligi'nin Bakanlar Konseyi kararlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]