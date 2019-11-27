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Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ
6 saat önce
Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:11 Kaynak: AA
Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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