Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ
Son Dakika Güncel Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ - Son Dakika

Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ

6 saat önce

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor (2) - DIRAÇ

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:11 Kaynak: AA
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