Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı

Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı

1 saat önce

Sadakataşı Derneği 'Baştan ayağa kış yardımı' çağrısı ile başlattığı kış yardımlarını Lübnan'da bulunan, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsel Kampı'nda ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı, System.String[]

Arsel kampında yaşayan Suriyeli Mülteciler çetin kış koşullarına kurmuş oldukları çadırlarda karşılıyorlar. Sadakataşı Derneği donarak ölümlerin yaşandığı Arsel Kampı'na yakıt ve kıyafet yardımı gerçekleştirdi.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için mazot bulunamaması nedeniyle çetin geçiyor. Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kalırken, donarak ölümlerin yaşandığı bölgeden yardım çağrıları yükseliyor.

Elektrik ve su sıkıntısın yaşandığı Arsel Mülteci Kampı, Sadakataşı Derneği tarafından kriz bölgesi olarak belirlendi. Dernek, kampta yaşayan yaklaşık 1300 Suriyeli aileye yakacak olarak kullanmaları için mazot ve 21 bin kişiye kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

9 KİŞİ DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede 9 Suriyeli mülteci donarak hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor.

DESTEK İÇİN;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:05 Kaynak: Bültenler

Lübnan, Güncel
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