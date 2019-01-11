Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı

Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı

1 saat önce

Sadakataşı Derneği 'Baştan ayağa kış yardımı' çağrısı ile Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsel Kampı'ndaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'den Arsel Kampı'na Kış Yardımı, System.String[]
Sadakataşı Derneği 'Baştan ayağa kış yardımı' çağrısı ile Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsel Kampı'ndaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Arsel Kampı'nda yaşayan Suriyeli mülteciler, kurdukları çadırlarda çetin kış koşullarıyla mücadele ediyor. Donarak ölümlerin yaşandığı Arsel Kampı'na yakıt ve kıyafet yardımı gerçekleştirdi. Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için mazot bulunamaması nedeniyle çetin geçiyor. Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kalırken, donarak ölümlerin yaşandığı bölgeden yardım çağrıları yükseliyor. Elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı Arsel Mülteci Kampı'nda yaşayan bin 300 Suriyeli aileye yakacak olarak kullanmaları için mazot ve 21 bin kişiye kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.

9 kişi donarak hayatını kaybetti

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede 9 Suriyeli mülteci donarak hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yaptığı açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğünü belirtmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor. - BEYRUT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Lübnan, Güncel
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