Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör tepkisi: Saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz
Son Dakika Güncel Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör tepkisi: Saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör tepkisi: Saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz

37 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirtti. Açıklamada "Terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör tepkisi: Saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz, System.String[]

Türkiye, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.

"PKK AVRUPA ÜLKELERİNDE ŞİDDET İÇEREN EYLEMLERE DEVAM EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.

"TERÖRİST SALDIRILARA DUYARSIZ KALMANIN İZAHI OLAMAZ"

Türklerin mal ve can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılmasının altı çizilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."

Türkiye, Avrupa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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