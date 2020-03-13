Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

6 saat önce

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor, System.String[]

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç ,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

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Hollanda, Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:01 
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