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Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor
6 saat önce
Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:01
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