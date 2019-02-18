Türkiye'den Avrupa'ya Elektrikli Minibüs İhracatı Başladı!

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Şu anda Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerden 18 adet sipariş aldık. İlk teslimatlarımızı ise Ocak sonunda yapmaya başladık. 2019 yılı boyunca Jest Electric'te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Karsan'ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa'dan yoğun ilgi görüyor. Yeni BMW bataryalarıyla birlikte 210 km'ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldı. Jest Electric'te Kasım ayı itibariyle seri üretime geçtiklerini hatırlatan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Avrupa ülkeleri, gerek özgün boyutları gerekse pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric'i şehirlerinde görmek istiyor. Şu anda Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerden 18 adet sipariş aldık. İlk teslimatlarımızı Ocak sonunda gerçekleştirdik. 2019 yılı boyunca Jest Electric'te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Jest Electric'in Türkiye'den Avrupa'ya ticari araç ihracatında yeni bir dönemi başlattığının altını çizen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Çevre bilinci, mobilite ve zaman tasarrufu kavramları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın hassas olduğu konuların başında geliyor. Yeni nesil ise, araç sahibi olmaktan çok

bir yerden bir yere en kısa sürede ulaşmaya önem veriyor. Karsan olarak, ortaya koyduğumuz vizyonla geleceğin çevreci ulaşım araçlarına yatırım yapmaya ve kurduğumuz işbirlikleriyle söz konusu vizyonu hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlk kez Avrupa'ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli Jest, çok yakında elektrikli Atak modelimizle birlikte tüm dünyada farkındalık yaratmaya başlayacak" diye konuştu.

Geleceğin ulaşım çözümü Jest Electric!

Jest Electric'te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km'ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi- Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.