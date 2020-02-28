Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişi sürüyor - Son Dakika

Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin geceden bu yana Edirne'deki sınır hattı ile Ege sahillerine yönelik hareketliliği sürüyor.

Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerden otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen, sınır köylerinden Yunanistan sınırına doğru yürüyüşe geçti. Sınır hattına varmak için ormanlık ve sulak alanlardan güçlükle geçen göçmenler, Yunanistan üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirtti.

Ege sahillerinde de hareketlilik yaşanıyor

Yunanistan adalarına yakın konumdaki Ege sahillerinde de düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Yunanistan'a gitmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelen göçmenler, Midilli Adası'na geçmek üzere Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga koylarında toplandı.

Burada kucaklarında bebekleri ve yanlarında çocuklarıyla lastik botlara binen düzensiz göçmenler, denize açıldı.

Lastik botların denize açıldığı diğer kıyı ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla Sisam Adası'na yakın konumdaki Güzelçamlı mevkisine gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kişilik grup, lastik botlarını denize indirdi. Düzensiz göçmenler, bölgedeki hareketliliği takip eden basın mensuplarına el sallayarak botlarla yola çıktı.

İzmir'in Dikili ilçesinde de Suriyeli ailelerden oluşan 160 kişilik grup, Salihleraltı mevkisinde bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin edeceklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." dedi.

Lastik bot temin etmek üzere aralarında para toplayan düzensiz göçmenler, geçişlerin daha uygun olması nedeniyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine hareket etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi de düzensiz göçmen hareketliliğinin gözlendiği diğer merkez oldu. Sahil bölgesine gelen düzensiz göçmenlerin "Avrupa, Avrupa" sloganı atmaları dikkati çekti. Çok sayıda göçmen, Bodrum'a yakın Yunan adalarına geçmek için yanlarında getirdikleri lastik botlara binerek yola çıktı.

Bazı düzensiz göçmenlerin de limanlarda beklediği görüldü.

Düzensiz göçmenlerin Edirne kara sınır hattı ile Ege sahillerindeki yoğunluğu sürüyor.