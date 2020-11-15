Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı - Son Dakika

Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı

15.11.2020 11:19

Avusturalya'da yaşayan ve yaklaşık bir yıldır lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki Asım Uçar, Türkiye'deki kardeşi Semra Özyürek'ten alınan kök hücrelerle sağlına kavuşacak.

Avusturalya'da yaşayan ve yaklaşık bir yıldır lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki Asım Uçar, Türkiye'deki kardeşi Semra Özyürek'ten alınan kök hücrelerle sağlına kavuşacak.

Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde alınan Semra Özyürek'e ait kök hücreler, 10 Kasım'da umuda yolculuk için Avusturalya'ya gönderildi. Kardeşine kök hücre bağışında bulunan Semra Özyürek, kardeşinin tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yapılan incelemede kendisinin hücrelerinin kardeşi ile uyumlu çıktığının belirlendiğini anlatan Özyürek, "Benim tüm hücrelerim kardeşime uyduğu için ben veriyorum. Hayat olmak istiyorum ona. Çok mutluyum. İnşallah kardeşim düzelecek. Tek istediğim bu, başka hiçbir şey istemiyorum." dedi.

Özyürek, pandemi nedeniyle Avusturalya'ya gitmesinin sağlık açısından riskli olabileceğini ifade ederek, "Bu nedenle Türkiye'de kök hücrelerim toplanıyor." bilgisini verdi.

Herkesin bağışçı olması gerektiğini vurgulayan Özyürek, "Kök hücreler toplanırken gerçekten can acımıyor. Bunu herkes bilsin. Ayrıca bir insanın hayatı çok önemli. Buna aracı olmak ne kadar mutluluk verici." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"En çok görülen ilik kaynaklı kanser içinde birinci sırada bulunuyor"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankasının da kurucu sorumlusu Prof. Dr. Meral Beksaç, Akraba Dışı Doku Bankasında yaklaşık 15 bin gönüllü vericinin bulunduğunu söyledi.

Çocuk kanserleri içinde en sık lösemilerin görüldüğünü anlatan Beksaç, yine erişkinlerde de lösemilerin ilk sıralarda yer aldığını aktardı. Beksaç, "En çok görülen ilik kaynaklı kanser içinde birinci sırada bulunuyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Beksaç, kök hücre naklinin lösemi tedavisindeki yerine ilişkin, şunları kaydetti:

"1980'li yıllardan beri şifa getiren en önemli tedavi yöntemi. Yeni ilaçlarla buna ihtiyaç giderek azaldı. Bazı lösemi türlerinde kök hücre nakline şu an için hiç ihtiyaç yok ama bazılarında da hastalık kemik iliğinin kök hücresinden kaynaklanıyor ve ilaç tedavisiyle hasta kök hücre temizlenemiyor. Gönüllü havuzundan oluşan kök hücre vericileri bu noktada devreye giriyor."

"Biz veriden kök hücreleri toplamaya başladık"

Pandemi sürecinde Türkiye'den Avusturalya'ya gönderilecek kök hücre uygulamasına ilişkin süreci anlatan Beksaç, hastanın yurt dışında tedavi gördüğünü ve kök hücre nakline karar verildiğini söyledi.

Beksaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanın kardeşlerinden Semra Özyürek'in Türkiye'de yaşadığı bildirildi. Üniversitemiz ve Melbourne'de tedavi aldığı yer ile yapılan iş birliği sonucunda biz veriden kök hücreleri toplamaya başladık. Dört gündür vericimiz aşı tedavisi alıyordu. Kandaki kök hücre miktarını bir nakile yetecek miktara yükselttik.

Toplama işlemi sonrasında bu hücreleri normal koşullarda Kovid-19 pandemisi olmasaydı bir kurye buradan alarak taşıyacaktı. Uçakla götürerek orada nakili gerçekleştirilecekti. Ancak Avusturalya'daki karantina nedeniyle hiçbir kurye dışarı çıkamıyor ve içeriye de almadıklarından bu hücreleri biz uygun koşullarda kademeli olarak (-180) dereceye kadar donduracağız. Sıvı azot buharı içerisinde taşıma tankında nakliye şirketinin sorumluluğunda teslim alınacak. Sonrasında da oraya ulaştıktan sonra nakil süreci başlayacak, tedavisi verilecek, hücreler nakil amacıyla kullanılacak."

Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı
Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı
Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı
Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı

Avustralya, Kök Hücre, Türkiye, Lösemi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'den Avusturalya'ya kök hücre bağışı - Son Dakika


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