Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi

Türkiye'den Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasının şiddetle kınandığı bildirildi.

Türkiye'den Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasının şiddetle kınandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:50 

Avusturya, Ekonomi
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