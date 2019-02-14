Türkiye'den Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasının şiddetle kınandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasının şiddetle kınandığı bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:50
Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor
Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur
Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak