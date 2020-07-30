TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A DESTEK MİTİNGİ - Son Dakika

İstanbul 'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan 'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında düzenlediği saldırılara karşı Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Tovuz bölgesine yaptığı saldırılara karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı Türkler, Ermenistan'ın düzenlediği saldırılara karşı Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi. Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu'nun düzenlediği mitingde, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi önünde toplanan kalabalık ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile Ermenistan aleyhinde sloganlar attı.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okunurken Azerbaycanlı aktivist Süleyman Eliyev konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım çıktı. Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Ayrım konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Biz nasıl Bakü'yü 1918'lerde gidip aldıysak bugün yine biz varız. Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında. Gücüyle, silahıyla, ordusuyla, genciyle, ihtiyarıyla, 83 milyon insanımız Azerbaycan'ın yanında. Ermenistan'ın yanında Ermenistan'ı açıkça destekleyen bir devlet gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü haklı değiller, zulüm yapmışlar, katliam yapmışlar. Azerbaycan'da güçlü bir irade var. Sayın Aliyev sulh yoluyla bu konunun halledilmesini istiyor ama aradan 30 sene geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Öncelikle bu yolu deniyoruz ama geldiğimiz noktada hepimizin sabrı tükendi. Çözüm, işgal edilen topraklardan Ermenistan'ın bir an evvel çıkmasıdır."

Konuşmaların ardından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

- İstanbul