Türkiye'den Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sert tepki: Seri katil gibi cinayet işliyor - Son Dakika

Türkiye'den Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sert tepki: Seri katil gibi cinayet işliyor

18.10.2020 00:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Gence ve Mengeçevir kentlerine saldıran, 13 sivilin ölümüne sebep olan Ermenistan'a tepki gösterdi. Ermenistan ordusunun insanlığa karşı suç işlediğini belirten Çelik, "Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivilleri hedef alan alçak saldırısına sert tepki gösterdi.

"ERMENİSTAN'I DESTEKLEYENLER KATLİAMDAN SORUMLUDUR"

Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirten Ömer Çelik, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar" dedi.

"SERİ KATİL GİBİ CİNAYET İŞLİYOR"

Sözcü Çelik, paylaşımının devamında, "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Azerbaycan'a Ermenistan'a sert tepki: Seri katil gibi cinayet işliyor

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Dün gece saatlerinde Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Türkiye'den Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sert tepki: Seri katil gibi cinayet işliyor

Azerbaycan, Ermenistan, Cinayet, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sert tepki: Seri katil gibi cinayet işliyor - Son Dakika


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