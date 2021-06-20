Türkiye'den Azerbaycanlı çocuk doktorlarına tecrübe katacak "üst ihtisas" eğitimi - Son Dakika

Azerbaycan ile yürütülen sağlık iş birliği çalışmaları kapsamında çocuk hastalıkları alanında görev yapan Azerbaycanlı doktor ve hemşirelerin üst ihtisas eğitimleri, Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesinde başladı.

Ankara Şehir Hastanesine bağlı Ankara Çocuk Hastanesi Başhekimliği ile Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğine (TABİB) bağlı Pediatri Enstitüsü arasında Kasım 2020'de imzalanan niyet beyanıyla Azerbaycan'daki sağlık çalışanlarının Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı.

Azerbaycan'da özellikle çocuklarla ilgili üst ihtisas alanlarındaki eğitim eksikliklerin giderilmesi, sağlık personelinin mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Ankara'ya gelen 12 Azerbaycanlı sağlık personelinin Çocuk Hastanesi'ndeki eğitimleri başladı.

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca kendisinin de içinde bulunduğu 40 sağlık çalışanının, Azerbaycan devletinin talebi üzerine Dağlık Karabağ Savaşı'nda bölgeye gönderildiğini anımsattı.

"Azerbaycan'da üst ihtisasla ilgili temelleri atmış olacağız"

Burada yaralıların tedavisini gerçekleştirdiklerini ve sağlık konusunda yapılabilecek çalışmalara ilişkin Azerbaycanlı yetkililerle görüştüklerini anlatan Şenel, bu çerçevede eğitim alanında iş birliği protokolünün yapıldığını söyledi.

İş birliği çerçevesinde ilk olarak Azerbaycanlı çocuk doktorlarının Çocuk Hastanesindeki derslere çevrim içi katıldığını, Türk hocaların da Azerbaycan'daki derslere çevrim içi konuk olduğunu belirten Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'da yeni doğan, nöroloji, endokrinoloji gibi çocukta üst ihtisas gerektiren alanlarda henüz Türkiye ve batı standartlarında bir eğitim yok. Bu nedenle üst ihtisas gerektiren alanlardaki eğitimlerin başlangıcını Türkiye'de yapabiliriz diye düşündük. Azerbaycanlı hekimler de bunu çok istediklerini belirttiler. Kovid-19 salgını sebebiyle gecikmesine rağmen Azerbaycan'dan ilk ekibimiz geldi. 8'i doktor, 4'ü hemşire 12 Azerbaycanlı arkadaşımız, ilgili kliniklerdeki şeflerin gözetiminde çalışmalarına başladı. İlk olarak 3 ay süreyle eğitim alacaklar. Daha sonra bu süreyi muhtemelen uzatacağız. Azerbaycan'da üst ihtisasla ilgili temelleri atmış olacağız.

Azerbaycan'dan farklı sağlık çalışanları da ilerleyen dönemde hem Çocuk Hastanemiz hem de diğer hastanelerde eğitim almak için Türkiye'ye gelecek. İki ülke arasında 'iki devlet bir millet' felsefesinin gereği olarak sağlıkta da kardeşliğin gerektirdiği ne varsa yapmak istiyoruz."

"Aldığımız eğitimle ülkemizde kendi insanlarımıza daha faydalı olabileceğiz"

Çocuk Hastanesinde yaklaşık bir haftadır farklı birimlerde uygulamalı eğitim gören Azerbaycanlı sağlık çalışanları da burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakü'de görev yapan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Miryusuf Nağıyev, "Burada aldığımız eğitimle ülkemizde kendi insanlarımıza daha faydalı olabileceğiz. Geleli birkaç gün oldu ama çok ilerleme kaydettik. Doktor arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Bu imkanı sağladığı için Türkiye Sağlık Bakanlığına, Ankara Şehir Hastanesine, TABİB'e ve Azerbaycan'da görev yaptığı hastaneye teşekkürlerini ileten Nağıyev, eğitimlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Zülfiye Kazımzade de "Türkiye'nin bizi davet etmesinden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bizler için, Azerbaycan'daki doktorlar için çok büyük bir şans. Bizi çok iyi karşıladılar. Kardeş ülkedeyiz, çok mutluyuz." diye konuştu.

Pediatrik Hemşire Bayramova Metanet ise kendilerini Türkiye'de asla yabancı gibi hissetmediklerini, tüm hastane doktorlarının kendilerine destek olduğunu vurguladı.