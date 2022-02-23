Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi

23.02.2022 12:18
Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi

ADALET Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen yazıda, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi.

ADALET Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen yazıda, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı da Sedat Peker'in iadesi için BAE'ye yazı gönderdi. Yazıda, Peker hakkında, İstanbul Anadolu Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepleri hatırlatıldı. Bakanlık, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.


YORUMLAR
500
Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı! Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı! Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri, Sedat Peker, İnterpol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için iade talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement