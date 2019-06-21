Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama
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Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama

45 dakika önce

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama, System.String[]
Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Belediyet bölgesindeki bir camide meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."
Şiilere ait El-Muntazar Camisi
Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Irak, Türkiye, Bağdat, Güncel
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