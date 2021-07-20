Türkiye'den bağışlanan kurbanlar Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlattığı Vekaletle Kurban Kesim programı Uganda'da başladı.

TDV'nin yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlediği etkinlik kapsamında, Uganda'da kurban kesimi ve dağıtım yapılıyor.

Ülkenin dört bir tarafını kapsayacak şekilde Masaka, Luweero, Jinja, Budaka, Fort Portal, Mbarara, Hoyma, Masindi bölgeleri ile başkent Kampala'daki 2 noktada kesim alanları kuruldu.

TDV ekiplerinin kontrolünde, din adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen kurban programlarında bir yandan kesim yapılırken bir yandan da köylerde dağıtılmak üzere bölge müftüleri ve cami imamlarına kurban payları veriliyor.

Kurban etleri, 1 milyon 200 bin kişiye ulaştırılacak

Bu yıl Uganda'daki ihtiyaç sahipleri için bağışlanan 3 bin 200 kurbanın, yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

TDV ekip lideri İlyas Bulut, AA muhabirine, 2021-Vekaletle Kurban Kesimi Programı'nın Uganda'da tüm hızıyla devam ettiğini ve bu etkinliğin bölge için önemli olduğunu söyledi.

Kurulan profesyonel ekiplerce ülkenin 10 bölgesinde etkinliğin devam ettiğini ifade eden Bulut, "Uganda'da 3 binden fazla büyükbaş hayvan kesimi yapacağız. Bayramın birinci gününde an itibarıyla yaklaşık 100 büyükbaş hayvan kesilip dağıtımına başlandı. Bu ülkedeki birçok ihtiyaç sahibi bağışlanan kurbanların etlerinden faydalanmış olacak." dedi.

Organizasyonda TDV ekibinin yanı sıra gönüllülerin de görev aldığını aktaran Bulut, "Partnerlerimiz aracılığıyla cami ve müftülüklere gönderdiğimiz etler halka ulaştırılıyor. Dağıtımlar birinci gün başlayıp bayram bitene kadar devam edecek. Bu sene yaklaşık 3 bin büyükbaş kesiyoruz, bunların ulaşacağı kişi sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletlerini veren bağışçılarımızın, sadece Uganda ülkesinde yüzünü güldüreceği 1 milyon 200 bin insan var." ifadelerini kullandı.