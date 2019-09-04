Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Bahamalar'a başsağlığı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'den Bahamalar'a başsağlığı

2 saat önce

Türkiye, Karayipler'de meydana gelen Dorian Kasırgası'nın sebep olduğu can kayıpları sebebiyle Bahamalar hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Bahamalar'a başsağlığı, System.String[]

Türkiye, Karayipler'de meydana gelen Dorian Kasırgası'nın sebep olduğu can kayıpları sebebiyle Bahamalar hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler'de meydana gelen Dorian Kasırgası'nın Bahamalar'da can kaybına ve ağır maddi hasara yol açmış olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda Bahamalar Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu belirtiyor, kasırgada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şu ana kadar en güçlüsü

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırgada ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

Karayipler, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: İki İHA imha edildi
Çekya Başbakanı Babis: Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum MasterChef'ten elenen Onur, gözyaşlarına boğuldu AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Bahamalar'a başsağlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]