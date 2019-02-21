Türkiye'den Bangladeş'e Taziye Mesajı
42 dakika önce
Türkiye, başkent Dakka'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bangladeş'e taziye mesajı iletti.
Türkiye
, başkent Dakka'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bangladeş
'e taziye mesajı iletti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dakka'nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Şehrin "eski Dakka" adı verilen bölgesindeki Chawkbazar mevkisinde çıkan yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: AA
Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı
BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor