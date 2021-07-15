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Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik - Son Dakika

Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:23
Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesi, Türkiye'den satın almaya başladığı enerji sayesinde kesintisiz elektriğe kavuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesi, Türkiye'den satın almaya başladığı enerji sayesinde kesintisiz elektriğe kavuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek bir süredir bölgeye elektrik verilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi, şebeke ve trafolar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye kesintisiz enerji veren şalteri kaldıran Erin, elektriğin ilk verildiği yerlerden olan Tel Abyad Hastanesini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Vali Erin, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn'da insanların hayatını zindana çeviren terör örgütü PKK/ YPG'nin varlığına son verildiğini hatırlattı.

Terör unsurlarının temizlenmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının hemen ardından, belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığını aktaran Erin, bölgede önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Erin, terör örgütünün Barış Pınarı Bölgesi'nden ayrılırken Tel Abyad ve Rasulayn'daki trafo merkezlerine büyük zararlar verdiklerine işaret ederek, "Burası Mebruke Tışrin Barajı'ndan besleniyordu, buradan sağlıklı olmayan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayacak tarzda zaman zaman elektrik alındı. Teröristler, burayı terk ederken sadece trafo merkezlerini değil aynı zamanda nakil hatlarını ve diğer müstakil trafoların tamamına zarar vermişti. Türkiye'den verdiğimiz destekle burada mahalli meclis bütün şebekeyi elden geçirdi." dedi.

"Parasını peşin ödeyerek tüketecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye enerji verilmesi için bir çalışma başlattıklarını ve 6-7 ay içerisinde hazırlıkların tamamlandığını anlatan Erin, bugün itibarıyla da bölgeye Türkiye'den elektrik verilmeye başlandığını söyledi.

Vali Erin, Türkiye'nin elektriği ücretsiz bir şekilde vermediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz elektrik ve su temel insani ihtiyaçlar. Türkiye'den elektriğin bölgeye kesintisiz bir şekilde verilmesi önemli bir adımdı. Ancak Türkiye'den gelecek elektriğin ücretsiz olmayacağını da ifade etmek gerekiyor. Burada belli bir ücret karşılığında Tel Abyadlı kardeşlerimiz abone olacaklar. Elektriğin geldiğini öğrendikten sonra da vatandaşlar burada abone olmaya başladılar. Tüketilen enerjinin bedelini ödeyecekler ve bunu ön ödemeli olarak satın alacaklar. Yani enerjiyi parasını peşin ödeyerek tüketecekler, bittiğinde tekrar yükleme yapabilecekleri bir sistem olacak. Bu konudaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmakta fayda var, bu tamamen ücretsiz, bedelsiz bir hizmet olmayacak."

Sırada Rasulayn var

Benzer sorunların Rasulayn bölgesinde de olduğuna işaret eden Erin, kısa bir süre içerisinde buraya da kesintisiz enerji ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Vali Erin, bölgenin özgürleştirilmesiyle nüfusta da ciddi artışların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tel Abyad ve Rasulayn, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra 100 bin civarında bir nüfusa ulaşmıştı. Bugün 200 bini aşan bir nüfus var. Güven ve istikrar sağlandıkça insanlar tekrar evlerine, ilçelerine dönüyor. Tarımla uğraşanlar yeniden tarımsal faaliyetlerini icra etmeye başladılar. ve insanların yüzleri gülüyor. Harekattan hemen sonra gelip gördüğümüz Tel Abyadlı, Rasulaynlı kardeşlerimizin yüzüne yansıyan o korku ve endişeden bugün eser yok. Bundan da biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün daha iyi oluyor, İnşallah daha iyi olacak."

Yerel meclis mutlu

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ise Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın başından beri bölgeye büyük destek verdiğini anlatarak, minnettar olduklarını söyledi.

Tel Abyad'a enerji gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Abdullah, "Ramazanın ikinci gününden itibaren burada elektrik yoktu. Tekrar şehrin aydınlanması mutluluk verici. Gerçekten bu modern çağda elektrik hayat damarı olarak kabul edilir. Hamdolsun ki elektrik kesintisiz olarak verilecek. İnsanlarımız da gidip abonelik işlemlerini yapıp elektrikten faydalanır hale gelecekler. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik
Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik
Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik
Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik
Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine kesintisiz elektrik - Son Dakika


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