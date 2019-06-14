Son Dakika Haberleri: Türkiye'den bazı İslam ülkelerinin sendika başkanlarına resepsiyon
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Türkiye'den bazı İslam ülkelerinin sendika başkanlarına resepsiyon

11 saat önce

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde başta Filistin olmak üzere bazı İslam ülkelerinin işçi konfederasyonları başkanları ve üyelerine resepsiyon verildi.

Türkiye'den bazı İslam ülkelerinin sendika başkanlarına resepsiyon, System.String[]
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde başta Filistin olmak üzere bazı İslam ülkelerinin işçi konfederasyonları başkanları ve üyelerine resepsiyon verildi.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Filistin, Cezayir, Fas, Somali, Arnavutluk, İran, Tanzanya, Malavi, Ürdün ve Senegal gibi İslam ülkelerindeki sendika başkanları ve üyeleri Daimi Temsilcilik konutunda buluştu.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ın himayesinde HAK-İŞ Konfederasyonu ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliğinin iş birliğinde düzenlenen resepsiyonda Türkiye'nin Filistin halkına olan desteği bir kez daha vurgulandı.
Büyükelçi Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti için çabalarını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi. Bu hedefe ulaşılması için direnç ve dayanışma gerektiğine işaret eden Arslan, Filistin davasına desteklerinden dolayı HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ile 22. ve 23. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye teşekkür etti.
Mahmut Arslan da konuşmasında, Büyükelçi Arslan'a ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti. Türkiye'de kamuoyunun Filistin davasına gösterdiği duyarlılığın kendileri için son derece önemli ve gurur verici olduğunu vurgulayan Arslan, "Buradan aldığımız güç ve heyecanla yeni etkinlikler ve yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Filistin Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Shaher Saed de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte tanışma fırsatı bulduğunu belirterek Filistin halkına olan desteğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
Saed, Büyükelçi Arslan'a resepsiyon için müteşekkir olduklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygılarımızı iletmenizi rica ediyorum. Kendisi her zaman Filistin davasına sahip çıktı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 01:21 Kaynak: AA
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