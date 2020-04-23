Türkiye'den Beşiktaş! Şampiyonlar Ligi için bomba iddia...

Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor.



Sun Sport'a göre UEFA, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi.



Bu sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı aktarıldı.



Türkiye'den Beşiktaş



The Sun'ın iddiasına göre UEFA, mevcut planı devreye soktuğunda Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını kazanan takım Beşiktaş oluyor.



Siyah-Beyazlılar ligde beşinci sırada olsa da Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan daha iyi bir Avrupa sıralamasına sahip olduğu için Türkiye'den gidecek tek takım olma hakkını elde ediyor.



İşte yeni plana göre diğer ülkelerdeki katılımcılar:



İngiltere | Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham



İngiltere'de Avrupa puanı en iyi takım Manchester City olsa da UEFA yasağı onları engelliyor. Ligde mevcut puan durumunda 4. olan Chelsea ise yerini 9. sıradaki Arsenal'e bırakıyor.



İspanya | Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla



İspanya La Liga'da 4. sıradaki takım Sociedad olsa da UEFA puanları dikkate alınınca 6. sıradaki Simeone'nin Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alıyor.



Almanya | Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke



Leipzig ve Mönchengladbach dışarda kalırlarken 5. ve 6. sıranın sahipleri Leverkusen ile Schalke, turnuvaya gidiyorlar.



İtalya | Juventus, Roma, Napoli, Lazio



Conte'nin Inter'i ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde eden Atalanta devre dışı kalıyorlar.



Fransa | PSG, Lyon, Monaco



Fransa Ligue 1'de de Marsilya ve Rennes, Şampiyonlar Ligi ihtimallerini yitirmek durumuna kalabilirler.



Rusya | Zenit, CSKA Moskova



Portekiz | Porto



Ukrayna | Shakhtar Donetsk



Belçika | Gent



Türkiye | Beşiktaş



Avusturya | Salzburg