SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı

02.10.2022 21:23

Türkiye'den bir heyet, Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde gözlemci olarak görev aldı.

Türkiye'den bir heyet, Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde gözlemci olarak görev aldı.

Heyette, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya ve AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, bulunuyor.

Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulunun (CIK) daveti üzerine geldiklerini ifade ederek, "Bugün merkez sayım merkezini gezdik ve Pale bölgesinde sandıkları gözlemledik." dedi.

Başkent Saraybosna'daki sandıkları da gözlemlediklerini belirten Akkaya, "Seçime katılımın yoğun olduğunu gözlemledim. Seçimin düzenini bozacak bir olayla karşılaşmadık. Yapılacak seçimlerin Bosna Hersek halkı ve demokrasisine hayırlar getirmesini diliyoruz." diye konuştu.

Akkaya, seçimin önemli olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek'in karmaşık bir siyasi yapısı var. Seçimler demokrasinin bayramıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirazoğlu da seçim günü herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül başında Bosna Hersek ziyareti oldu. Buralar bizim gönül coğrafyamız." ifadelerini kullandı.

Aydın ise bugün Bulgaristan'da da seçim olduğunu anımsatarak, "Bugün karmaşık bir seçim yaşıyor Bosna Hersek. Sabahtan bu yana 3 farklı bölgede 7-8 okulda seçim gözlemlerimizi gerçekleştirdik. Gördüğümüz kadarıyla sükunet içinde geçen bir seçim." dedi.

Sandıkların açılma sürecine de katılacaklarını aktaran Aydın, "Balkanlar istikrarı en sıkıntılı bölgelerden birisi. Dayton Barış Antlaşması, Bosna Hersek'teki savaşı (1992-1995) sonlandırmak için imzalanan bir antlaşma ancak yönetim şekli düzenli hale getirilemedi. Onun sıkıntıları 90'lı yıllardan bu yana devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede devlet düzeyindeki Başkanlık Konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanacak.

YORUMLAR
500
BANJA LUKA - Bosna Hersek'te genel seçim - Bosnalı Sırp lider Dodik oyunu kullandı BANJA LUKA - Bosna Hersek'te genel seçim - Bosnalı Sırp lider Dodik oyunu kullandı
Kaynak: AA

YSK Başkanı, Saraybosna, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 02:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement