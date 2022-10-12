Türk Uzman, Çin'in Ekonomik Gelişiminin Tarihin En Eşsiz Mucizelerinden Biri Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Türk Uzman, Çin'in Ekonomik Gelişiminin Tarihin En Eşsiz Mucizelerinden Biri Olduğunu Söyledi

12.10.2022 15:54

Türkiye'den bir uzman, Çin'in ekonomik gelişiminin ekonomi tarihindeki en eşsiz mucizelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'den bir uzman, Çin'in ekonomik gelişiminin ekonomi tarihindeki en eşsiz mucizelerden biri olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): AHMET FARUK IŞIK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Asya Pasifik İlişkileri Koordinatörü:

"Çin hükümeti yoksulluğa karşı savaş açtı. 2021'de aşırı yoksulluğu sona erdirmede zafer ilan etti. Son 73 yılda Çin ulusal ekonomisi büyük gelişme kaydetti. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi. Çin'in ekonomik gelişimi, ekonomi tarihinin en eşsiz mucizelerinden biri. Bu hükümetin insan merkezli politikalar izlediğini gösteriyor. Yoksullukla mücadele bir slogan değil, bir ilke."

Uzman ayrıca, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni çok taraflılığa bir katkı olarak takdir ettiğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): AHMET FARUK IŞIK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Asya Pasifik İlişkileri Koordinatörü:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni sadece dünyanın Çin ile bağlantısına değil, aynı zamanda yol üzerindeki ülkelere de bir katkı olarak görüyorum. Bu, çok taraflılığa bir katkı olduğu anlamına geliyor. Bu, Çin'in kendisi için yazdığı ve söylediği bir şarkı değil, Orta Koridor İnisiyatifi ile Türkiye gibi katkıya açık ve yol üstündeki ülkeler tarafından şekilleniyor. Dolayısıyla, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ulusların dünya çapındaki işleri, toplumlar arası bağlantıyı ve refahı genişletmesi için ortak bir platform."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Uzman, Çin'in Ekonomik Gelişiminin Tarihin En Eşsiz Mucizelerinden Biri Olduğunu Söyledi - Son Dakika

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