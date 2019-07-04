Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası
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Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37
, PKK
'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre
Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre
makamlarına protesto notası verdi.
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