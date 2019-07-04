Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası
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Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası

27 dakika önce

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası, System.String[]
Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37 
Birleşmiş Milletler, Cenevre, Türkiye, Ekonomi
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