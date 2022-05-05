Türkiye'den BM'de "yeşil ve sürdürülebilir turizm" taahhüdü - Son Dakika
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Türkiye'den BM'de "yeşil ve sürdürülebilir turizm" taahhüdü

05.05.2022 00:30
Türkiye'den BM'de "yeşil ve sürdürülebilir turizm" taahhüdü

BİRLEŞMİŞ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak turizm kapasitemizi her şey dahil tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz.

BİRLEŞMİŞ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak turizm kapasitemizi her şey dahil tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

Fisunoğlu, BM Genel Kurulu'nda "sürdürülebilir turizm" temalı toplantıda, Türkiye'nin pandemi dönemi ve sonrası turizm konusunda çalışmalarını anlattı.

Kovid-19 salgınının, sınırların kapanmasına ve özellikle turizm sektöründe milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olduğunu ama aynı zamanda daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir turizm için yeniden düşünme ve tasarlama imkanı ortaya koyduğunu söyleyen Fisunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sırasında bakanlıklar arası yürütülen ortaklıkla Türkiye'nin öncülük yaptığı güvenli sertifika programı, sektörün yeniden açılmasında başkalarına örnek oldu. Bugün bu programımız uluslararası ziyaretçilerimize 11 bin 750 sertifikalı otel, restoran ve turizm tesisi ile gönül rahatlığı sunuyor. Güvenli turizm sertifikasyon programının getirdiği bu yapı, 2023 yılından itibaren Türk turizm modelinin sürdürülebilirlik koşullarını da gözeterek Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı ile kalıcı bir şekilde uygulanmaya devam edecek."

Türkiye'nin ulusal sürdürülebilir turizm programı için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği anlaşması imzaladığını belirten Fisunoğlu, Türk turizm sektörünün 2030'a kadar üç aşamalı bir sertifikasyon süreci ile yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik projeleriyle gelecek nesillere kalıcı bir miras, bozulmamış, sağlıklı bir dünya bırakmayı ve Türkiye'yi daha sürdürülebilir bir küresel turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirten Fisünoğlu, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak turizm kapasitemizi her şey dahil tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Elif Balcı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den BM'de 'yeşil ve sürdürülebilir turizm' taahhüdü - Son Dakika


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