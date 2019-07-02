Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:08
Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK
teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz. BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez." açıklaması yapıldı.
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