Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama
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Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz.

Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz. BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:08 
Birleşmiş Milletler, PKK, Ekonomi
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