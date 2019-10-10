Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu
Son Dakika Dünya Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu

Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu

1 saat önce

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM'ye mektup yazarak Suriye'ye düzenlenen harekatın "orantılı" olduğunu ifade etti.

Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu, System.String[]

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM'ye mektup yazarak Suriye'ye düzenlenen harekatın "orantılı" olduğunu ifade etti.


BM Güvenlik Konseyi'nin perşembe günü yapacağı kapalı oturumun öncesinde gönderilen mektupta askeri operasyonun BM Antlaşması'na uygun olduğu belirtildi. Yazıda, "Önceki terörle mücadele operasyonlarında da olduğu gibi Türkiye'nin tepkisi orantılı, ölçülü ve sağduyulu olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi Türkiye turizmi için 5 milyar liralık tarihi kampanya

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:33:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM'ye mektup: Suriye harekatı orantılı, ölçülü ve sağduyulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]