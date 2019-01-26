Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Brezilya'ya Başsağlığı Mesajı

Türkiye'den Brezilya'ya Başsağlığı Mesajı

10 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Brezilya'da baraj çökmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu felaketle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Brezilya'ya Başsağlığı Mesajı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Brezilya'da baraj çökmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu felaketle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, "Brezilya'da Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi  sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

Brezilya, Güncel
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