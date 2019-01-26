Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Brezilya'ya Taziye

Türkiye'den Brezilya'ya Taziye

1 saat önce

Türkiye, barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'ya taziyede bulundu.

Türkiye'den Brezilya'ya Taziye, System.String[]
Türkiye, barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'ya taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'nın Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve kaybolmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 150 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:20 Kaynak: AA

Türkiye, Brezilya, Güncel
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