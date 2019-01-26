Türkiye'den Brezilya'ya taziye
1 saat önce
Brezilya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin de kayıp olduğu olayın ardından Türkiye başsağlığı mesajı yayımladı.
Brezilya
'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin de kayıp olduğu olayın ardından Türkiye
başsağlığı mesajı yayımladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:28
Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı
Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı