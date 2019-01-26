Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

1 saat önce

Brezilya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin de kayıp olduğu olayın ardından Türkiye başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Brezilya'ya taziye, System.String[]
Brezilya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin de kayıp olduğu olayın ardından Türkiye başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:28 

Türkiye, Brezilya, Ekonomi
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