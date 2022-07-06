Türkiye'den bu yıl bir yaşın altında beş bebek ailesiyle kutsal topraklarda - Son Dakika
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Türkiye'den bu yıl bir yaşın altında beş bebek ailesiyle kutsal topraklarda

06.07.2022 17:12

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen bazı hacı adayları, hac görevini çocuklarıyla yerine getiriyor.

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen bazı hacı adayları, hac görevini çocuklarıyla yerine getiriyor. Türkiye'den de bu yıl, ailesiyle bir yaşın altında beş bebek Mekke'ye geldi.

Kovid-19 salgının etkisini yitirmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla, bu yıl bir milyon hacı adayı kutsal topraklara adım attı.

Kutsal topraklara akın eden Müslümanlar içinde, aileleriyle gelen küçük çocuklar da yer aldı. Türkiye'den gelen hacı adayları arasında bir yaş altında olan beş bebek dikkati çekti.

Türkiye'den gelen en küçük ziyaretçi beş aylık Mustafa Eymen

Annesi, dedesi ve anneannesi ile Mekke'ye gelen beş aylık Mustafa Eymen de bu bebekler arasında yer aldı. Nevşehir'den kutsal topraklara gelen Aksaraylı Melendizli ailesinin en küçük üyesi Mustafa Eymen, hac vazifesini yerine getiren annesi Zöhre Melendizli'nin kucağında kutsal toprakları ziyaret etti.

Anne Zöhre Melendizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de anne ve babası ile hacca başvurduklarını ve bu yıl haccın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Bazı zorluklar oluyor ama o kadar da olacak. Rabbim kabul eylesin inşallah." dedi.

Melendizli, yetişkinlerin tavafını, görevlerini rahat yapabildiklerini, ancak bebeğiyle olduğu için kendisinin zaman zaman zorluklar yaşadığını belirterek, "Şimdilik her şey yolunda, hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Oğlum Mustafa Eymen de çok mutlu." diye konuştu.

Anne Melendizli, bebeğiyle yaptığı ziyaret sırasında ailesinin desteğini aldığını da kaydetti.

Dede Seyhat Melendizli de hac görevini torunuyla yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Melendizli, Allah'tan herkese hac vazifesini yapmayı nasip etmesini diledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den bu yıl bir yaşın altında beş bebek ailesiyle kutsal topraklarda - Son Dakika

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