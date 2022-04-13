Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülkeye Türkiye'den giriş yapanlara uygulanan Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Sağlık Bakanı Asena Serbezova, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır'dan gelenlerin de Kovid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi.

Serbezova, kararnameyle ülkedeki çeşitli uluslararası çalışmalara katılacak müttefik NATO ülkelerinden gelen kişilerin de Kovid-19 aşı sertifikası göstermek zorunda olmayacaklarını ifade etti.

Bulgaristan'da daha önce ilan edilen Kovid-19'la ilgili "Olağanüstü Salgın Durumu", 1 Nisan'dan itibaren iptal edilmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6,52 milyonluk ülkede son 24 saatte 886 yeni vaka kaydedildi, 10 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana Bulgaristan'da toplam 36 bin 740 kişi yaşamını yitirdi.